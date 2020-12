Si ritira Andrew Bogut, campione NBA nel 2015

Dopo oltre 700 partite in NBA, la scelta numero uno del Draft 2005 Andrew Bogut ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sfruttando il podcast personale.

After an incredible 15-year long career in the @NBA and @NBL, @andrewbogut has this morning announced his retirement via his @RogueBogues podcast.

From everyone at the Kings, thank you for everything Bogues.

You will go down as one of the absolute greats. 👑#THANKYOUBOGUES pic.twitter.com/iw2VnpCfRc

— Sydney Kings (@SydneyKings) December 1, 2020