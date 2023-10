Prima da avversario contro il Real Madrid per Sergio Ramos. Blancos ospiti degli andalusi, questa sera alle 18.30. Real chiamato a mantenere il buon filotto di vittorie, tre consecutive, per confermare il primo posto in classifica momentaneo, avanti di due sul Girona secondo e di tre rispetto al Barcellona. Dall’altro lato, il Siviglia, fermo a 8 punti in otto gare, reduce dal pareggio contro il Rayo Vallecano. L’ultimo precedente allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, risalente al maggio scorso, è terminato 1-2 per la formazione di Ancelotti, grazie alla doppietta di Rodrygo e al gol, per gli andalusi, di Mir. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; J.Navas, Badé, S.Ramos, Acuna; Fernando, Sow; Ocampos, Rakitic, Lukebakio; En-Nesyri. All. Alonso.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Ancelotti.