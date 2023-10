Sfida al vertice del gruppo A: la Spagna sfida la Scozia questa sera alle 20.45. Scozzesi, a punteggio pieno, hanno vinto le cinque gare disputate, superando Cipro nell’ultima partita. Le Furie Rosse partono da un complessivo di nove punti, con quattro vittorie su cinque, hanno sconfitto Cipro per 6-0 nell’ultima partita. Il match d’andata ha visto la formazione guidata da Clarke imporsi per 2-0, grazie alla doppietta di McTominay. L’incontro sarà visibile su TV8 e Sky Sport Uno (numero 201), e in streaming su Sky Go, NOW e TV8.it.

Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Le Normand, Balde; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Nico Williams, Morata, Ferran Torres. CT. de la Fuente.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Hickey, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. CT. Clarke.