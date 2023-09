Spezia-Como, probabili formazioni e dove vederla

Spezia a caccia della prima vittoria

Quarta giornata di Serie B: all’Alberto Pico, ospite dello Spezia, arriva il Como. Liguri ancora a secco di vittorie: nelle due gare disputate hanno ottenuto soltanto un pareggio, nella prima contro il Südtirol, e una sconfitta, nella secondo contro il Catanzaro. Stessa situazione per il Como, fermo ad un punto, dopo la sconfitta contro il Venezia e il pareggio contro la Reggiana. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni, Kouda, Esposito, Bandinelli, Cassata, Moro, Antonucci. All. Alvini.