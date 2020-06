Spezia-Pisa, le probabili formazioni. Pisano dal 1′

Le probabili formazioni di Spezia-Pisa

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio Picco di La Spezia si giocherà Spezia-Pisa, partita sentitissima dalle due tifoserie.

QUI SPEZIA Italiano dovrebbe mandare in campo Scuffet in porta, in difesa Vignali, Erlic, Capradossi e MArchizza, a centrocampo Maggiore, Bartolomei e Mora, in attacco Gyasi, Galabinov e Ragusa.

QUI PISA L’unico assente sarà Lisi squalificato, D’Angelo dovrebbe far rifiatare qualcuno dei suoi giocxatori per cui prevediamo Gori in porta, in difesa Belli, Varnier, Benedetti e Pisano, a centrocampo Marin, de Vitis e Pinato, Soddimo trequartista dietro alle punte Vido e Masucci.

Spezia-Pisa, le probabili formazioni

SPEZIA (433) Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Gyasi, Galabinov, Ragusa. A disposizione: Krapikas; Desjardins, Terzi, Bastoni, Ferrer, Vitale, Acampora, Mastinu, Nzola, Gudjohnsen, Bidaoui. All. Italiano

PISA (4312) Gori; Belli, Varnier, Benedetti, Pisano; Marin, De Vitis, Pinato; Soddimo; Vido, Masucci. A disposizione: Perilli; meroni, Ingrosso, Birindelli, Caracciolo, Gucher, Pompetti, Minesso, Siega, Fabbro, Marconi, Moscardelli. All. D’Angelo

Arbitro: Ghersini di Genova (Rossi-Annaloro – IV°: Maggio)