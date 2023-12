Nuova puntata di SportPaper TV, come ogni lunedi si rinnova l’appuntamento con Roberta Pedrelli ed i suoi compagni di viaggio. Una puntata ricca di ospiti e di argomenti. Dalla corsa scudetto alla lotta per il quarto posto, passando per le… panchine bollenti. In studio con la nostra Roberta ci saranno il direttore di Sport Paper Daniele Amore ed il giornalista Ovidio Martucci. In collegamento dalla redazione di Milano Samuel Tafesse, inoltre ospiti a sorpresa e… un gradito ospite.

Appuntamento su Radio Roma Television alle ore 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre nel Lazio ed in streaming su www.sportpaper.tv