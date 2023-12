Lunedi alle 21.30 torna SportPaper TV, Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti come sempre in diretta sulle frequenze di Radio Roma Television, canale 14 del digitale terrestre nel Lazio e sul 22 in Smart TV. Tanti ospiti in studio e collegamenti esterni, lunedi 11 saremo in collegamento dal Galà del Calcio Woman di Roma, le stelle del calcio femminile premiate di fronte ad una platea d’eccezione.