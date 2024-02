Stramaccioni: “Il futuro di Chiesa è collegato al progetto dell’allenatore”. E se va via Allegri..

Andrea Stramaccioni, durante il post partita di Verona-Juventus, si è espresso sul futuro della Juventus:

Stramaccioni: “Chiesa-Juventus, è addio?”

“La Juventus dovrà decidere se proseguire o meno con Allegri. Lui ha un anno di contratto, ma la scelta deve essere fatta chiaramente. La nuova Juve dovrà nascere in maniera precisa, con Allegri o meno. Un passaggio fondamentale per il futuro dei bianconeri. I contratti sono importanti ma fino a un certo punto, ci sono nodi da sciogliere, come il rinnovo di Chiesa e questo passa anche dal progetto che coinvolge l’allenatore”.