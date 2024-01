Sudafrica-Tunisia, probabili formazioni e dove vederla

Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: il Sudafrica affronta la Tunisia all’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, mercoledì alle 18. Sfida chiave per entrambe le squadre: il Sudafrica, secondo, con due risultati a disposizione per centrare la qualificazione al prossimo turno, Tunisia, ultima, con un solo punto raccolto in due gare, con la sola vittoria dalla propria parte. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Xulu, Mvala, Modiba; Maseko, Mokoena, Sithole, Tau; Zwane, Lepasa. CT. Broos.

TUNISIA (4-4-2): Said; Abdi, Talbi, Meriah, Kechrida; Rafia, Skhiri, Laidouni, Achouri; Jouini, Ben Slimane. CT. Kadri.