Supercoppa, rimonta e finale per il Milan (1-2) | Pulisic su rigore e un autogol di Gatti eliminano la Juve

Juventus e Milan si affrontano all’Alawwal Park Stadium per conquistare un posto nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Grande attenzione è rivolta all’esordio di Sergio Conceição sulla panchina milanista, che avrà subito l’opportunità di competere per un trofeo. Per la Juventus, invece, inizia la corsa verso la decima Supercoppa da aggiungere alla propria bacheca.

Juventus – Milan, buona la prima per Conceicao. Soliti problemi per Motta

Buon avvio di gara da amo le parti, sebbene la Juve risulti più organizzata nella gestione del possesso. Al 20′ si spezza l’equilibrio: grande giocata di Mbangula che imbecca Yildiz alle spalle di Theo Hernandez, il turco controlla e batte Maignan con un destro fulminante a fil di traversa. È una prima frazione divertente, nonostante le poche occasioni da una parte e dall’altra ma l’impressione è che la gara possa stapparsi definitivamente da un momento all’altro. Si va a riposo sul parziale di 1-0 in favore dei bianconeri. Inizio ripresa fulminante per gli uomini di Motta con Yildiz che confeziona due ottime occasioni nei primi 2′: prima con un bel diagonale che sfila di poco a lato, poi servendo un pallone d’oro a Vlahovic che, colpendo di prima intenzione, non trova lo specchio della porta. Al 54′ arriva l’opportunità del pari rossonero: sugli sviluppi da angolo il pallone arriva a Theo Hernandez che spara incredibilmente alto da due passi. Non demorde la squadra di Conceicao che al 69′ conquista un calcio di rigore per un fallo di Locatelli su Pulisic: dal dischetto va lo stesso statunitense che con una botta centrale batte Di Gregorio e fa 1-1. Dopo appena 4′ il Milan riesce incredibilmente a ribaltarla grazie a Musah che scappa sulla fascia destra e con un tiro-cross batte un Di Gregorio fuori posizione. Nonostante il forcing finale dei bianconeri, il diavolo tiene botta e riesce a proteggere il vantaggio maturato. Il Milan vola in finale di Supercoppa italiana dove affronterà l’Inter in un derby che promette gol e spettacolo. Soliti problemi invece per la Juve di Motta che, nonostante abbia avuto la gara in mano per buona parte del tempo, non è riuscita a chiudere il match al momento giusto, venendo trafitta dagli unici veri affondi avversari.

Juventus-Milan, il tabellino

1-2

Reti: 20′ Yildiz(J); 71′ Pulisic (M); 75′ Gatti aut. (M).

Ammoniti: 45’+1 Mckennie (J); 79′ Royal(M); 82′ Pulisic (M).

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie(85′ Weah); Locatelli(85′ Fagioli), Thuram(79′ Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, Mbangula(65′ Cambiaso); Vlahović(65′ Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Rouhi; Adžić, D. Luiz, Fagioli; González, Weah. Allenatore: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal(81′ Gabbia), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer(53′ Musah), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jiménez(60′ Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Musah, Vos, Zeroli; Abraham, Camarda, Jović, Traorè. Allenatore: S. Conceição.