Thiago Motta: “Danilo è concentrato solo sulla Fiorentina, il resto non conta. Nico e Koop sono recuperati. Vlahovic deve trovare continuità”

Thiago Motta è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match tra Juventus e Fiorentina in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium.

Thiago Motta: “Spero di ritrovare il vero Douglas Luiz”

Quanto è importante vincere la gara di domani?

“Importante perché è la prossima partita contro una squadra che arrivava da una serie di vittorie. Abbiamo recuperato alcuni giocatori che non han partecipato nelle ultime gare. Siamo concentrati sul fare la partita giusta domani, contro una squadra forte e dobbiamo affrontarla nel modo giusto”.

Che squadra è la Fiorentina?

“Hanno un ottimo allenatore, molto preparato, che sta dimostrando in questi anni di aver sempre fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori di qualità a livello individuale. Per caratteristiche sanno giocare bene a calcio se gli lasciamo spazio ma quando affrontano squadre come la nostra in contropiede sono pericolosi. Dobbiamo fare la partita giusta, avere grande equilibrio di squadra”.

Recupera qualcuno dall’infermeria?

“Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico Gonzalez non ha partecipato con il gruppo negli ultimi giorni ma ci sarà, abbiamo recuperato Danilo e Koopmeiners. Rouhi e Weah dobbiamo aspettare, così come Milik”.

Su Danilo…

“Danilo, come gli altri, pensa alla partita della Fiorentina. Per le prossime vedremo e ne discuteremo al momento opportuno. Il mercato sarà da gestire nel modo giusto e bene. Oggi la concentrazione è sulla partita di domani con la Fiorentina perché è la prossima di campionato”.

Domani sarà uno scontro diretto per entrare in Champions. Quanta voglia c’è di vincere?

“Nel calcio tutti vogliono vincere, giusto che sia così. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene, concentrati su quanto dobbiamo fare in campo. Noi faremo sempre qualcosa in più come sempre fatto. È sentita dai nostri tifosi, è importante essere insieme dentro e fuori dal campo”.

Come sta Nico Gonzalez?

“Dopo Monza era un po’ affaticato e abbiamo preferito non affaticarlo negli ultimi allenamenti. Oggi l’ho visto bene ma come non lo sanno i ragazzi non posso dire a voi chi inizierà”.

Ha dei buoni propositi per il 2025?

“L’obiettivo è domani, come sempre. Tutto il resto possiamo discuterne per ora ma conta pochissimo. Dobbiamo avere la testa per domani”.

Avete quasi sempre avuto maggior possesso palla ma questo non ha aiutato a vincere le partite. Come si migliora in fase offensiva?

“Il possesso non porta solo a vincere le partite. Se hai più possesso dell’avversario hai più probabilità di vincere. Ci sono anche altri modi di vincere, come abbiamo fatto contro il Manchester City. Domani è una partita diversa, affrontiamo una squadra con giocatori individualmente di grande qualità. Dobbiamo fare attenzione nelle transizioni”.

La Juve sembra aver perso un po’ di solidità difensiva. Come si ritrova?

“Quando si parla di fase difensiva si parla di 11 giocatori. Dobbiamo interpretare bene il momento della partita e avere più probabilità che la partita venga dalla nostra parte”.

Su Vlahovic…

“Continuare a lavorare come sta lavorando, la cosa più importante è la continuità. Le squadre di alto livello sono capaci di mantenerlo seguendo sempre una linea, ed è importante anche per lui. Siccome lavora bene tutti i giorni, se continua così ha probabilità di mantenere questa linea e avere continuità nella sua carriera”.

Douglas Luiz può tornare ai suoi livelli?

“Credo tanto e spero, è stato fermo un po’ di tempo. In questo momento non ha il livello fisico dei compagni, ha partecipato meno dei compagni. Da centrocampista può fare tutto, nella squadra precedente giocavano a due davanti alla difesa. Ha dimostrato di essere un centrocampista completo, di alto livello. Vale anche per lui la continuità. Deve mantenere questa linea per essere ad un ottimo livello ed essere da oggi in poi insieme alla squadra”.

Vorrebbe un grande difensore subito a gennaio?

“Voglio fare una grande partita con la Fiorentina. Tutto il resto arriverà a tempo debito. L’ho già detto. Siamo sempre nella stessa sintonia. Se si potrà migliorare si farà, altrimenti no. Ma oggi pensiamo alla Fiorentina, siamo sempre sulla stessa linea. Il resto arriverà a tempo debito”.

Sarà Koopmeiners il tiratore dei piazzati della squadra?

“Lui è il primo. In allenamento se su 5 piazzati fa 5 gol per me li deve tirare lui. Anche Douglas li sa tirare. Ma è il campo a decidere, poi lui è generoso e lascia anche i compagni calciare. Ma è il campo a decidere”.