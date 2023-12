Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex ds dei biancocelesti Igli Tare ha parlato del momento di difficoltà che sta affrontando la squadra in questa prima parte di stagione e di cosa secondo lui stia mancando in questo momento. L’ex ds si è poi reputato sicuro del fatto che la Lazio visto la lunghezza della stagione possa ancora recuperare.

Lazio, le parole di Igli Tare

“Diciamo innanzitutto che la Lazio è agli ottavi di Champions con un turno d’anticipo. In questo momento, penso che ci voglia ancora pazienza con i nuovi che devono avere il giusto tempo per inserirsi e in genere non avviene in una settimana. Però penso che alla squadra manchi della brillantezza offensiva, ma sono fiducioso del fatto che i biancocelesti possano recuperare perché la stagione è lunga“.