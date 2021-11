Tennis: risultati e classifiche dopo la 3ª giornata delle ATP Finals. La vittoria su Hurkacz porta Sinner al 10º posto nel ranking. Le dichiarazioni di Berrettini

Dopo la rinuncia forzata di Matteo Berrettini, ieri sera c’è stato l’esordio entusiasmante del giovane Sinner, che ha travolto con un doppio 6-2, 6-2 il rivale in campo ( ma amico fuori ) Hurkacz dopo 1 h e 28 minuti di spettacolo puro. Adesso la curiosita sarà quella di sapere i dati di ascolto che l’incontro ha avuto, tanto per fare un termine di paragone con il 1.116.000 di appassionati (fonte Davide Maggio Auditel) che hanno seguito domenica sera lo sfortunato esordio del nostro Matteo nazionale; nella giornata di lunedi sono stati appena 371.000 i telespettatori che si sono sintonizzati per l’evento.

Tornando al vittorioso esordio di Sinner bisogna dire che i 200 punti ATP, ottenuti con il successo sul polacco, lo porteranno al 10º posto del ranking Mondiale che di seguito andiamo a presentarvi. In classifica sono aggiunti i punti appena conquistati dai finalisti di Torino.

Ranking aggiornato al 17-11-2021

1) N. Djokovic

11.140 punti

2) D. Medvdev

8.040

3) A. Zverev

6.740

4) S. Tsitsipas

6.540

5) A. Rublev

5.150

6) R. Nadal

4.875

7) M. Berrettini

4.568

8) C. Ruud

3.760

9) H. Hurkacz

3.706

10) J. Sinner

3.350

11) F. A. Aliassime

3.308

12) C. Norrie

2.945

13) D. Schwartzman

2.625

14) D. Shapovalov

2.475

15) D. Thiem

2.425

16) R. Federer

2.385

17) C. Garin

2.353

18) A. Karatsev

2.351

19) Bautista-Agut

2.260

20) Carreno-Busta

2.230.

Gli altri italiani nei 100:

27) L. Sonego

1.825 punti

37) Fabio Fognini

1.494

59) L. Musetti

1.004

63) G. Mager

978

78) S. Travaglia

846

96) M. Cecchinato

759

100) A. Seppi

744.

Risultati e classifiche ATP Finals dopo la 3ª giornata:

Gruppo rosso

Medvedev-Zverev

6-3, 6-7, 7-6.

Sinner-Hurkacz

6-2, 6-2.

Classifica

Medvedev

2 vittorie e 0 sconfitte

Sinner

1 vittoria e 0 sconfitte

Zverev

1 vittoria e 0 sconfitte

Hurkacz

0 vittorie e 2 sconfitte

Berrettini

0 vittorie e 1 sconfitta (ritirato per infortunio)

Gruppo verde, gli incontri di oggi:

Djokovic-Rublev alle ore 14:00

Tsitsipas-Ruud alle ore 21:00.

Classifica:

Djokovic

1 vittoria e 0 sconfitte

Rublev

1 vittoria e 0 sconfitte

Tsitsipas

0 vittorie e 1 sconfitta

Ruud

0 vittorie e 1 sconfitta.

Montepremi e punteggi Atp finals:

6.259.106 euro

149.400 euro se si vince una gara nel girone, più 200 punti Atp.

457.500 euro in caso di vittoria della semifinale a cui si aggiungono 400 punti nel ranking.

944.576.01 euro in caso di vittoria finale, più 500 punti Atp.

2.074.44 euro in caso di vittoria finale senza subire sconfitte più 1500 punti Atp.

Alle riserve vanno 80.320 euro, mentre per ottenere il gettone di presenza ci vogliono almeno 3 incontri giocati per portarsi a casa i 149.400 euro.

Le dichiarazioni di Matteo Berrettini dopo gli ultimi esami con il suo entourage che ne hanno determinato il ritiro:

” Ho pensato, riflettuto, pianto molto e alla fine deciso. Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto. Mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo”.

Conclusioni

Perdere un torneo che ci si era guadagnati con il sudore e la fatica di anni e anni di duri allenamenti e rinunce fa male, ma noi diciamo al caro Matteo Berrettini che questa dolorosissima pagina sarà sostituita da una più grande e bella, perchè per lui ci saranno delle cose ancora maggiori da realizzare in futuro, e magari, recupero permettendo, per la prima volta dopo tanti anni l’Italia potrà contare su di una nazionale che in Coppa Davis potrebbe fare il grande colpo e farci piangere per la gioia che manca ormai da troppi anni.

Forza Matteo, vedrai che Sinner ti onorerà come nessun’altro tennista al Mondo avrebbe potuto mai fare.