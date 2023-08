Ternana-Cremonese, le ultimissime sulle formazioni

Le Fere ospitano la Cremonese nella terza giornata del campionato di Serie B. 3-5-2 il modulo selezionato da Lucarelli per affrontare la formazione lombarda, che sceglie: Brazao tra i pali; Diakité, Capuano e Sorensen in difesa; Luperini, Labojko e Pyythia in mezzo al campo, sostenuti dai due esterni Casasola e Corrado; Falletti e Raimondo come coppia d’attacco. 4-2-3-1, invece, per Ballardini con: Sarr in porta; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Quagliata per il reparto difensivo; Castagnetti e Bertolacci a centrocampo; Zanimacchia, Vazquez e Afena-Gyan dietro alla punta, Coda.

Le probabili formazioni:

TERNANA (3-5-2): Brazao; Diakité, Capuano, Sorensen; Casasola, Luperini, Labojko, Pyythia, Corrado; Falletti, Raimondo. All. Lucarelli.

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Castagnetti, Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Afena-Gyan; Coda. All. Ballardini.