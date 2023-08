Ternana-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Ancora nessuna vittoria per entrambe

Terza giornata di Serie B: allo stadio Libero Liberati di Terni, ospite della Ternana, arriva la Cremonese. Bruttissima partenza per le Fere, reduci da due sconfitte, entrambe per 2-1, contro Sampdoria e Catanzaro; soltanto un punto nelle prime due, invece, per la Cremonese (pareggio casalingo contro il Catanzaro e sconfitta contro il Bari). L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

TERNANA (3-5-2): Brazao, Diakitè, Mantovani, Sorensen, Casasola, Labojko, Marginean, Favasuli, Corrado; Raimondo, Falletti. All. Lucarelli

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Quagliata; Collocolo, Abrego; Zanimacchia, Bertolacci, Buonaiuto; Vazquez. All. Ballardini