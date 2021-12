Arrestato il presidente Ferrero

Ultim’ora Sampdoria: arrestato il presidente Ferrero per bancarotta: “Club non coinvolto”. Questo il lancio d’agenzia. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono stati disposti i domiciliari.

“Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta”. (fonte ANSA)