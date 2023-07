Thuram si presenta all’Inter: “Essere qui è un sogno. E ora voglio vincere tutto”

Marcus Thuram non vede l’ora di esordire con la maglia dell’Inter. E proprio in queste ore l’attaccante dell’Inter ed ex Borussia ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno”.

Thuram: “La serie A è come tornare a casa”

E poi ancora: “Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni. Venire in Serie A per me è come tornare a casa”.

Non sarai il primo Thuram a giocare in Italia. Quanto è stato importante l’esempio di tuo padre e che suggerimenti ti ha dato?

“Il campionato italiano è molto cambiato da quando giocava mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il momento e godermi ogni momento, perché il mio sogno è diventato realtà”.

Sei reduce dalla tua migliore stagione, hai anche giocato la finale del Mondiale. Cosa ti aspetti da quest’avventura in maglia nerazzurra?

“Spero di poter fare molti gol con questa maglia e di vincere tanto”.

Quando eri piccolo Ronaldo era uno dei tuoi idoli. Che effetto ti fa giocare con la sua stessa maglia e quanto ti sei ispirato a lui?

“È un sogno indossare la sua stessa maglia e giocare nello stesso stadio. Non posso immaginare l’emozione che proverò quando sarò allo stadio con tutti i tifosi”.

Hai già giocato a San Siro contro l’Inter, quanto sei impaziente di giocare davanti ai tuoi nuovi tifosi? Hai un messaggio per loro?

“Ho visto qualche video su YouTube per rendermi conto di come si vivono le partite a San Siro. Ai tifosi dico di aspettarmi perché sto arrivando”.