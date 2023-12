Si ferma Scamacca – che dovrà restare fuori fino a fine anno – Gasperini reinventa l’attacco scegliendo Muriel in coppia con Lookman, con Koopmeiners sulla trequarti. Centrocampo affidato a Ederson e De Roon, sostenuti da Ruggeri e Hateboer sulle fasce. In difesa Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, davanti a Musso. Tra i granati dubbio Zima–Tameze, pronto a tornare in mezzo al campo, per il reparto difensivo. Resta vivo il ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda sulla fascia. Vlasic avrà la meglio su Radonjić dietro le punte. In avanti la coppia composta da Zapata e Sanabria.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini.