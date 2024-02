Torino-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A. Allo stadio Grande Torino, ospite dei granata, arriva il Lecce di D’Aversa. Cinque risultati utili per la formazione di Juric, che attualmente occupa la decima posizione. Brutta sconfitta, sul campo del Bologna, invece, quella subita dal Lecce nel pomeriggio di domenica. I salentini, tredicesimi con 24 punti, sono a caccia di punti per allungare sulla zona rossa della classifica. La sfida d’andata, disputata lo scorso 28 novembre al Via del Mare, è terminata 0-1 per il Torino con rete di Buongiorno. Il match, in programma venerdì alle 19, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce: