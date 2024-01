Si riparte nel ricordo di Gigi Riva

Dopo la seconda giornata, “decimata” a causa della Supercoppa Italiana d’Arabia, torna finalmente il campionato per intero, anche se pure la terza di ritorno seguirà il consueto “spezzatino” ad uso e consumo televisivo con gare a partire da stasera fino a lunedì 29.

Singolare, o forse ascrivibile ad un presagio divino, che la prima partita della Serie A successiva alla scomparsa di Gigi Riva, per la quale sarà osservato un minuto di silenzio, veda all’opera proprio il suo amatissimo e mai tradito Cagliari che riceverà il Torino. Ranieri, al quale avrebbe fatto comodo un “Rombo di Tuono”, proverà a riprendere quota dopo la brutta battuta d’arresto di Frosinone grazie a Pavoletti, Petagna e Viola; possibile jolly: Dossena o Zappa. Per Juric, invece, spazio a Sanabria, Zapata e Vlasic con Rodriguez quale possibile carta a sorpresa.

Sabato il primo incontro, alle ore 15,00, vedrà di fronte Atalanta e Udinese. Gli orobici, in piena lotta Champions, punteranno su Scamacca, De Ketelaere ed Ederson, mentre per i friulani saranno Lucca, Pereyra ed il ritrovato Samardzic le punte di diamante. Assi nelle maniche dei due mister Pasalic e Lovric.

Alle 18.00 la Juventus ospiterà l’Empoli in una gara all’apparenza senza dubbi di pronostico. Tuttavia Nicola cercherà di arginare i bianconeri grazie all’estro di Zurkovski, esploso non appena tornato in Toscana con addirittura 4 reti nelle ultime due giornate, punterà sul nuovo arrivato Cerri (un ex) e su Baldanzi, se troverà spazio. Allegri, privo di Chiesa e Rabiot, sfrutterà ancora la buona vena di Vlahovic e Yildiz; con loro ottime chances per Kostic e Cambiaso. Da non trascurare Milik e naturalmente Szczesny.

Alle 20.45 Milan-Bologna; i rossoneri hanno ripreso la marcia nelle ultime settimane e si mantengono nella scia delle capolista. Per continuare su questa strada Pioli dovrà puntare ancora sull’inossidabile Giroud, l’incostante Leao e la rivelazione Pulisic. Non trascurate Maignan e Theo Hernandez. Tra gli uomini di Motta le nostre preferenze vanno ovviamente a Zirkzee e Ferguson ai quali aggiungiamo Orsolini e Fabbian (che partirà dalla panchina).

Domenica all’ora di pranzo la giornata si aprirà con un Genoa – Lecce molto interessante anche in chiave Fantacalcio. Gudmundsson, Retegui e Malinovskyi saranno i nostri attenzionati fra i grifoni, mentre i preferiti nei giallorossi saranno Oudin, Krstovic e Kaba. Citazione jolly per Thorsby e Baschirotto.

Alle 15.00 il Verona, o quel che ne resta, riceverà il Frosinone in cerca di conferme in chiave salvezza dopo la vittoria sul Cagliari. Baroni, raschiando in fondo ad un barile ormai quasi vuoto, punterà su Lazovic, Henry e Duda mentre Soulè, Kaio Jorge e Brescianini saranno tra i più “caldi” per Di Francesco. Aggiungiamo Saponara ed il neo acquisto Seck per cercare una sorpresa.

Monza – Sassuolo è l’altra gara delle 15.00. I padroni di casa cercano riscatto dopo il pesante ed inaspettato ko subito dall’Empoli; Colpani, Mota e Colombo saranno chiamati a ritrovare la via della rete; con loro Pessina e D’Ambrosio. Nel Sassuolo, che non avrà Berardi, dovranno essere Pinamonti, Laurientè e Thorstvedt a fornire prestazioni e bonus.

Alle 18,00 la Lazio ospiterà il Napoli; entrambe saranno prive di elementi fondamentali anche per il Fantacalcio e quindi bisognerà cercare “punti” anche tra gli uomini meno avvezzi a regalare soddisfazioni: Lazzari, Guendouzi, Luis Alberto e Castellanos da una parte, Di Lorenzo, Zielinski, Politano e Ngonge dall’altra.

Chiude la domenica l’attesissima Fiorentina-Inter. Tra i gigliati spazio per Beltran, Bonaventura e Martinez Quarta; tra i recenti vincitori della Supercoppa invece puntiamo su Lautaro, Thuram, Dimarco e Pavard.

Ultima gara in programma, lunedì 29 alle 20.45 tra Salernitana e Roma. I giallorossi alla seconda gara con De Rossi al timone, cercano continuità e saranno Lukaku, Dybala e El Shaarawy le frecce al loro arco. Jolly: Bove. Per Inzaghi invece toccherà a Candreva, Simy e Tchaouna cercare di sbloccare una situazione sempre più pesante.