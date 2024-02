Tottenham-Brighton, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida, tra Tottenham e Brighton, al Tottenham Hotspur Stadium, sabato alle 16. Da una parte i padroni di casa, gli Spurs, quinti e reduci dal pareggio esterno sul campo dell’Everton. Dall’altra la formazione guidata da De Zerbi, forti della vittoria per 4-1 arrivata sabato contro il Crystal Palace. La gara d’andata, disputata lo scorso 28 dicembre, è terminata 4-2 per il Brighton. Il match sarà visibile su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brighton:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Werner; Richarlison. All. Postecoglou.

BRIGHTON (4-3-3): Steele, Hinshelwood, Igor, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross, Buonanotte; Pedro, Ferguson, Welbeck. All. De Zerbi.