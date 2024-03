Tottenham-Luton Town, probabili formazioni e dove vederla

Sfida fondamentale per Tottenham e Luton Town. Spurs a caccia di punti per consolidare la zona Europa e inseguire un posto in UEFA Champions League. Il Luton Town prova a fare risultato per allontanare il terz’ultimo posto in classifica. Il match, in programma sabato alle 16, verrà trasmesso su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Tottenham-Luton Town, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son. All. Postecoglou.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Kaboré, Mengi, Burke; Ogbene, Clark, Barkley, Doughty; Townsend, Chong; Morris. All. Edwards.