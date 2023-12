La sfida tra Tottenham e Newcastle chiude la sedicesima giornata di Premier League. Padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il West Ham, a caccia di una vittoria che manca da cinque gare, in cui hanno raccolto soltanto un punto. Diversamente, i Magpies, settimi, hanno perso l’ultima sfida contro l’Everton. L’ultimo precedente al Tottenham Hotspur Stadium, risalente ad ottobre 2022, è terminato 1-2 per gli ospiti. Il match, in programma alle 17.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Lo Celso, Bissouma; Johnson, Kulusevski, Richarlison; Son. All. Postecoglou.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Krafth, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.