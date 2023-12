Tottenham-West Ham, le ultimissime sulle formazioni

Si chiude la giornata di Premier League. Tottenham in campo con il 4-2-3-1. Postecoglou opta per Romero e Davies centrali difensivi, con Porro e Udogie sulle corsie laterali. A centrocampo spazio per Højbjerg e Bissouma. In avanti, alle spalle della punta, Son, dentro Kulusevski, Lo Celso e Johnson.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Højbjerg, Bissouma; Kulusevski, Lo Celso, Johnson; Son. All. Postecoglou.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen. All. Moyes.