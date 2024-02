Tottenham-Wolves, probabili formazioni e dove vederla

Tottenham di Postecoglou, quarto in classifica, ospita il Wolverhampton di O’Neil, sabato alle 16. Cinque risultati utili per gli Spurs, usciti vincitori dalla gara di sabato scorso contro il Brighton. Wolves, undicesimi, a 32 punti, hanno perso l’ultima sfida disputata in casa contro il Brentford. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Tottenham-Wolves, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Werner; Richarlison. All. Postecoglou.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Ait-Nouri; Sarabia, Cunha; Neto. All. O’Neil.