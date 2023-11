Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus le sfide più avvincenti dell’undicesima giornata

Undicesima giornata con diversi incontri interessanti e fantacalcisticamente ricchi di incognite e possibili sorprese.

Bologna-Lazio apre l’undicesima

Si parte venerdì sera con il Bologna, imbattuto da nove turni, che riceverà la Lazio al Dall’Ara. Tra i felsinei considerando il suo stato di forma non possiamo tenere fuori Zirkzee al quale aggiungeremmo Orsolini e Posh che in questa stagione non ha ancora ripetuto le pregevoli prestazioni della precedente; tra gli uomini di Sarri rinnoviamo la fiducia nel bomber Immobile, tornato al gol sia pure su rigore nell’ultimo turno, e daremmo spazio a Zaccagni, quest’anno in netto ritardo rispetto alle sue più recenti medie realizzative, e Luis Alberto che ha accusato un lieve calo nelle ultime settimane ma ha sempre il piede caldo.

Sarà Atalanta-Inter la gara più importante del sabato di serie A

Il sabato di serie A si aprirà alle 15 con il derby campano tra Salernitana e Napoli. Nelle fila dei padroni di casa, reduci dall’ennesimo passo falso, diamo ancora chances importanti a Dia e Candreva. Possibile sorpresa Pirola. Tra i campioni d’Italia non si può trascurare Politano che anche in quanto listato come centrocampista sta facendo le fortune di molti fantallenatori. Al suo fianco puntiamo su Zielinski e Raspadori oltre che naturalmente sul talento di Kvaratskhelia. Nome a sorpresa, ma non troppo, il capitano Di Lorenzo.

Nel primo pomeriggio a Bergamo andrà in scena una delle sfide più intriganti della giornata tra Atalanta ed Inter. Dopo l’exploit contro l’Empoli Scamacca è alla ricerca di conferme e continuità. Da considerare “on fire” anche Koopmeiners e Ederson. Nome a sorpresa Muriel che inizialmente siederà in panca. Nella capolista sempre da schierare la coppia d’attacco regina del campionato (Thuram – Lautaro). Insistiamo sul primo squillo di Pavard e sul riscatto di Barella che finora ha “girato” a ritmo meno sostenuto rispetto alle sue migliori abitudini.

Il posticipo serale sarà Milan-Udinese. Pioli ha grossi problemi di formazione, specie in difesa, e punterà su qualche nome a sorpresa tipo Luka Romero; se ve lo ritrovate nella vostra rosa potreste schierarlo visto che una tale occasione al talentino argentino non ricapiterà tanto spesso. Davanti conferme per Giroud e soprattutto Leao, desideroso di riscatto. Per sorprendere pensiamo a Reijnders o Tomori. Nella formazione friulana invece spazio per Samardzic, Lovric e Pereyra.

Domenica con il Monza a pranzo e la sfida Fiorentina-Juventus all’ora di cena

La sfida dell’ora di pranzo vedrà di fronte Verona e Monza. Tra gli scaligeri, che hanno urgente bisogno di fare punti, Doig, Lazovic e Ngonge sono i nostri prescelti. Nei brianzoli invece spazio per il solito Colpani (che però segna quasi sempre in casa), per Ciurria, alla ricerca del suo primo acuto stagionale, e Colombo. Da considerare anche il portiere Di Gregorio, finora uno dei top nel ruolo, anche tenendo conto delle difficoltà offensive dei padroni di casa.

Alle 15,00 il ritrovato Cagliari di Ranieri affronterà il Genoa orfano di Retegui. Tra gli ospiti quindi ancora fiducia a Gudmunsson con Malinovskyi e la possibile sorpresa Ekuban. Non tralasciate anche Dragusin. Nei sardi invece obbligatorio dare un’altra possibilità a Pavoletti, che pure potrebbe partire dalla panchina, e naturalmente a Luvumbo. Nome a sorpresa il difensore Zappa. Partita da monitorare con attenzione per quanto riguarda i portieri perché potrebbe finire indifferentemente 0-0 o 3-3.

Alle 18 la Roma riceverà all’Olimpico il Lecce per una gara che nella mente dei tifosi capitolini riporta sempre a ricordi poco piacevoli. Mourinho ritroverà Dybala che al pari di Lukaku è assolutamente da schierare nelle vostre fanta formazioni. Spazio anche a Mancini e Aouar. Da prendere in esame la candidatura di Rui Patricio per un possibile “clean sheet”. Tra gli uomini di D’Aversa insistiamo sulla possibile rinascita di Strefezza e puntiamo su Krstovic e Piccoli anche se il giovane attaccante italiano avrà a disposizione soltanto uno spezzone di gara.

La giornata domenicale si chiuderà con Fiorentina-Juventus. I viola dopo il doppio passo falso con Empoli e Lazio sono alla ricerca di una rivalsa ed affrontare la Juventus, avversario storico dei gigliati, potrebbe essere l’occasione giusta. Beltran, Nico Gonzalez e Bonaventura vanno schierati. Quale possibile sorpresa puntiamo su Duncan e Martinez Quarta. Nei bianconeri, che fiutano profumo di tricolore, spazio invece per Rabiot, Kostic e gli ex Chiesa – Vlahovic. Nome a sorpresa Rugani. Szczesny è sempre affidabile ma forse stavolta non lo rischieremmo.

Lunedì tra salvezza ed Europa

Il turno si chiuderà lunedì con due gare. In Frosinone-Empoli non si può fare a meno di Soulè, al momento immarcabile; spazio anche a Cheddira e Reinier. Tra i difensori spesso pericolosi dei ciociari stavolta occhio a Okoli. Nei toscani invece diamo fiducia a Cambiaghi, quest’anno ancora indietro in termini di bonus, e Baldanzi che dovrebbe rientrare dal primo minuto. Nome “nuovo” Ebuehi.

L’undicesima giornata si chiuderà con Torino-Sassuolo. Nei granata la coppia Zapata – Sanabria è da schierare, magari supportata da Vlasic e Lazaro. Tra gli uomini di Dionisi oltre all’imprescindibile Berardi inseriamo Pinamonti, Bajrami e la possibile sorpresa Vina.