Il Fantacalcio riparte con la quinta giornata: ecco come non sbagliare la vostra formazione

Riparte subito il Fantacalcio

Ancora non si sono spenti gli echi per le gare delle nostre formazioni impegnate nelle coppe europee che subito si riparte con il campionato e addirittura con un triplo turno senza soluzione di continuità!

Da oggi alle 18.30 con Salernitana – Frosinone fino a Fiorentina – Cagliari, ore 20,45 del 2 ottobre assisteremo a 30 gare con soli due giorni di “tregua”…

Prevedere le mosse dei tecnici, forzatamente costretti al turnover e farlo in tempi ristrettissimi sarà l’arduo compito di ogni fantallenatore.

Quinta giornata: ecco la formazione ideale da mettere in campo

Proviamo allora, partita per partita, ad individuare su chi puntare in questo quinto turno. In Salernitana – Frosinone tra i padroni di casa occhi puntati sul portiere messicano Ochoa non certo brillante nell’ultima uscita e quindi alla ricerca di un pronto riscatto. Dopo gli exploit iniziali ha tirato un pochino il fiato Candreva sul quale punteremmo decisamente di più del classico “penny”. Fra gli ospiti merita fiducia Mazzitelli, anche se ripetere l’impresa dell’ultimo turno sarà complicato, e come sorpresa indichiamo Brescianini: non è un titolare fisso ma ha mostrato buoni spunti quando chiamato in causa.

Lecce – Genoa potrebbe essere la partita dei “bomber di provincia” con Krstovic e Retegui candidati protagonisti. In ottica modificatore segnaliamo però il solito Falcone e qualora li aveste in rosa potreste dare una chance a Piccoli e Dragusin.

Ignorato in nazionale ma imprescindibile nel Milan, Calabria, già un assist nel suo bottino personale, potrebbe essere tra i protagonisti di Milan – Verona, al pari di Leao che deve farsi perdonare gli errori di coppa. Pioli potrebbe lanciare Musah titolare mentre negli ospiti potrebbe tornare dal primo minuto Lazovic.

Da sempre ha nella Juventus la sua “bestia nera” ma alla Signora sembra destinato, magari a gennaio. Che fare allora con Berardi? Noi ci proveremmo, non si sa mai… Una certezza invece dovrebbe essere Vlahovic mentre chissà che Weah, finora piuttosto in ombra, non trovi contro il Sassuolo la sua (prima?) giornata di gloria. Occhio pure al duello Bremer – Pinamonti.

Il pareggio in Champions targato Provedel ci spingerebbe ad inserire il portiere (lo scorso anno imbattuto per ben 21 volte) tra i nostri titolari, purché non vi aspettiate un altro bonus da 3 punti però… Nel Monza occhio a super Colpani e Ciurria mentre nella Lazio in questo momento non si può lasciar fuori Luis Alberto al quale affiancheremmo Zaccagni. Possibili sorprese Colombo e Guendouzi.

Difficile prevedere in Empoli – Inter un protagonista nella squadra tornata sotto la guida di Andreazzoli; noi diciamo Marin, assente all’Olimpico ed in grado si rendersi pericoloso anche con il tiro dalla distanza. Negli ospiti sempre “on fire” Dimarco e Lautaro, chance importante per Frattesi e forse per Sanchez.

Il rinato De Kaetelaere, in gol anche in Europa e Lookman sono gli uomini che potrebbero indirizzare la gara tra l’Atalanta ed il roccioso Cagliari di Ranieri che potrebbe puntare sulle folate in ripartenza di Augello e Luvumbo. Sorpesa? Diciamo Ruggeri, sempre che l’imprevedibile Gasperini lo confermi in squadra.

Samardzic potrebbe essere il grimaldello adatto per fare breccia nella già non proprio irreprensibile difesa della Fiorentina; tra i friulani potrebbe scattare anche il momento del redivivo Pereyra. Biraghi (o Parisi) e soprattutto il deludente Nzola saranno chiamati a rispondere.

Il Napoli salirà a Bologna nell’intento di ritrovare i tre punti dopo due turni non certo positivi; oltre ai soliti noti (occhio in particolare al criticato Kvara…), punteremmo sulla buona vena di Raspadori e su Di Lorenzo, vero top assoluto in questo inizio di campionato. Sulle qualità di Zirkzee e Ferguson si baseranno le possibilità della squadra di Motta.

In Torino – Roma terremo nella giusta considerazione l’ex Belotti che, sia pure non a tempo pieno, potrebbe trovare spazio e dare seguito al suo buon inizio di campionato; occhio naturalmente a Dybala (e Lukaku) ma anche a Radonjic che lunedì sera ha dato spettacolo e cercherà continuità. Come sorpresa puntiamo su Pellegri, da sempre particolarmente prolifico contro le squadre romane.