Nella decima giornata tre big match e tante gare decisive

Decima giornata ricca di appuntamenti di rilievo con le tre principali candidate allo scudetto impegnate in match di grande difficoltà e la Juventus, prima outsider classifica alla mano, pronta ad approfittare dei loro eventuali passi falsi. Da rilevare anche il posticipo finale del lunedì, che vedrà di fronte Lazio e Fiorentina, che ci dirà quale delle due sfidanti potrà ancora dire la sua perlomeno in chiave europea.

Chi schierare al Fantacalcio nelle gare di venerdì e sabato

Il turno si aprirà venerdì alle 20.45 con la sfida salvezza tra Genoa e Salernitana; la formazione di Gilardino, reduce dalla sconfitta di Bergamo è in cerca di riscatto e dovrebbe poter contare nuovamente sul bomber Retegui che naturalmente vi consigliamo di inserire nella vostra squadra al pari del “compare” Gudmunsson. Tra i grifoni spendiamo una puntata, sia pure senza esagerare, sul difensore Vasquez, fin qui molto positivo ma ancora a secco di bonus, e su Malinovsky che prima o poi dovrà pur sbloccarsi. Tra i granata di Inzaghi invece non può mancare bomber Dia, finalmente tornato a dare gioie ai suoi molti estimatori. A lui affianchiamo Candreva e Jovane Cabral.

Sabato alle 15.00 sarà la volta di Sassuolo – Bologna, il derby emiliano romagnolo che stavolta vede i felsinei partire con i favori del pronostico stante l’inizio davvero positivo degli uomini di Motta cui fanno invece da contraltare gli alti e bassi dei neroverdi. Tra i padroni di casa puntiamo decisamente sulla coppia Pinamonti – Berardi e sulla possibile sorpresa Boloca mentre tra i rossoblù fari accesi su Orsolini, Zirkzee e Ferguson. Outsider Freuler e Saelemaekers.

Alle 18.00 il Lecce di D’Aversa riceverà la visita di un Torino sempre più in crisi. Nei salentini puntiamo su Strefezza e Krstovic senza tralasciare le chances di arrivare ad un bonus per Oudin e Baschirotto. Nel Toro, che salvo recuperi in extremis sarà privo di Zapata, spazio a Vlasic e Pellegri ma qualche possibilità anche per Lazaro e Seck. Falcone e Milinkovic, al di là dei diversi rendimenti fin qui mostrati, potrebbero essere schierati specie in caso si utilizzi il modificatore.

Il sabato di serie A si conclude con la Juventus che cercherà di mettere fieno in cascina e pressione alle squadre che la precedono superando il sempre ostico Verona. Nei bianconeri potrebbero tornare a pieno regime Vlahovic e Chiesa; nel caso schierateli senza dubbio. Spazio e fiducia anche per Rabiot e Bremer, oltre che Szczesny sempre pronto a regalare bonus per imbattibilità. Nel Verona occhio a Ngonge e Saponara che respirerà aria da derby. Puntatina a sorpresa per Terracciano.

Il pranzo della domenica verrà condiviso con Cagliari e Frosinone. I sardi sono ancora alla ricerca della prima vittoria che allontanerebbe un pochino la crisi che li attanaglia da inizio stagione, mentre gli uomini di Di Francesco tenteranno di riprendere la serie positiva interrotta a Bologna. Il solito Luvumbo, con Petagna ed il ritrovato Jankto, sono gli uomini su cui puntare in casa rossoblù, mentre Cheddira, a secco da un po’, Baez e Soulè sono i calciatori che potrebbero dare una mano ai fantallenatori che guarderanno al Frosinone.

Alle 15.00 Cioffi esordirà per la seconda volta sulla panca dell’Udinese in quel di Monza; tra i brianzoli piena fiducia ai soliti noti, Colpani e Pessina, più Colombo e Kyriakopoulos, erede finora senza bonus di Carlos Augusto. Tra i bianconeri si punta al rilancio con Thauvin che si è finalmente sbloccato, Samardzic e Pereyra.

Il primo dei big match di giornata vedrà di fronte alle 18.00 Inter e Roma. Lukaku che tornerà a Milano tra i fischi, promette battaglia e non potremmo mai tenerlo fuori. Al suo fianco in giallorosso dentro anche Spinazzola e Cristante senza dimenticare troppo Belotti. Nella capolista ovviamente Thuram e Lautaro con l’appoggio di Barella, quest’anno ancora un po’ in ritardo rispetto ai suoi standard, e Dumfries che sta decisamente attraversando un gran periodo di forma.

Serata domenicale con il clou di giornata: Napoli – Milan. Gli azzurri dovranno dimostrare di essere usciti dalle difficoltà palesate ad inizio stagione e punteranno decisamente su Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. Chances anche a Zielinski e Simeone. Pioli per dimenticare Parigi darà invece campo libero a Leao, Giroud e Theo Hernandez. Da aggiungere anche Pulisic e Musah.

Il turno si chiuderà lunedì con due incontri. Alle 18.30 l’Empoli tornato al successo ospiterà l’Atalanta reduce dall’impegno europeo. Andreazzoli punterà probabilmente sulla ritrovata verve di Caputo e spera nel recupero di Baldanzi. Possibilità interessanti per Cancellieri e Marin. Nella squadra di Gasperini invece potrebbero essere Lookman, Scamacca e Scalvini gli uomini d’oro.

Ultima sfida della decima giornata all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Sarri per leccarsi le ferite della sconfitta olandese cercherà di recuperare il miglior Immobile ma per chi ne avesse la possibilità tenete pronto pure Castellanos. A questi aggiungiamo Zaccagni, Luis Alberto e Kamada. Tra i viola occhio a Nico Gonzalez, Nzola e Martinez Quarta.