Tutto facile per il Napoli (2-0) | Gli azzurri di Garcia a punteggio pieno

Grazie al calcio di rigore segnato al 16′ da Osimhen e alla rete di Capitan Di Lorenzo al 64′, su assist del solito Kvaratskhelia, la squadra di Garcia supera per 2-0 il Sassuolo e conquista altri 3 punti dopo la vittoria di Frosinone. Partita perfetta degli azzurri che nel primo tempo si affidano alle giocate di Raspadori e Politano, con l’attaccante georgiano che parte dalla panchina. Nonostante un 4-2-3-1 molto offensivo da parte del Sassuolo, i neroverdi non riescono mai a impensierire il Napoli con Pinamonti in giornata no.

E allora gli azzurri sbloccano subito la gara dopo un quarto d’ora con un calcio di rigore su fallo commesso ai danni di Politano. Il Napoli c’è e lo dimostra con le solite giocate e al 64′ raddoppia con un assist al bacio di Kvaratskhelia. Non bastano le occasioni nel finale del Sassuolo per riaprire la gara, con gli azzurri che conquistano altri 3 punti importantissimi per affiancare il Milan nelle zone alte della classifica.

Il tabellino: