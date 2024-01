Udinese-Milan, le scelte di Cioffi e Pioli | Le formazioni

Pochi cambi per Cioffi rispetto alla gara di Firenze. Il tecnico dei friulani si affida a Ferreira, Perez e Kristensen in difesa. Lovric, Walace e Payero in mezzo al campo, supportati da Ebosele, a destra, a Camara, a sinistra. Panchina per Samardzic. In avanti, alle spalle di Lucca, confermato Pereyra. Tra i pali c’è Oyoke.

Vicina la riconferma dell’undici che ha sconfitto la Roma per Stefano Pioli. Linea difensiva a quattro con Kjær e Gabbia al centro, sostenuti da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Diga di centrocampo con Adli e Reijnders, dietro Pulisic, Loftus-Cheek e Leão sulla trequarti. Attacco nelle mani di Olivier Giroud.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli