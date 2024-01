Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Udinese si affrontano in una sfida che vale tanto per gli obbiettivi di classifica se pur diversi di entrambe le squadre. Alla Blu Energy Arena sarà una sfida senza esclusione di colpi nel secondo anticipo del sabato. L’Udinese di Cioffi a caccia di punti salvezza è reduce dal pari contro la Fiorentina in trasferta. I bianconeri però, prima del pareggio al Franchi hanno messo a referto una sconfitta contro la Lazio e la clamorosa vittoria contro il Bologna. Il Milan di Pioli è alla ricerca di punti per raggiungere la qualificazione in Champions League ed è reduce dalla vittoria contro la Roma. I rossoneri prima del successo sui giallorossi, hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Empoli e una vittoria a San Siro contro il Sassuolo. La partita con fischio d’inizio alle 20.45 sarà visibile in co-esclusiva su SKY e DAZN.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All: Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic; Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli