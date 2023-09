Verona-Bologna, le ultimissime dal Bentegodi

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Mboula. All. Baroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta.

Si chiude la quarta giornata di Serie A: al Bentegodi, ospite del Verona , arriva ildi Thiago. Dentro due nuovi acquisti in casa Bologna: dal 1′ l’ex giallorosso, Riccardo, chiamato a sostituire Lucumi, rientrato dalla nazionale soltanto nella giornata di venerdì, e lo svizzero, Remo; in avanticon. In casa gialloblù confermatiinsieme aconvoca, Juan Manuel, figlio dell’ex stella rossoblù, Julio Ricardo.