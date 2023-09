Verona-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la quarta giornata di Serie A: il Verona ospita il Bologna al Bentegodi, questa sera alle 20.45. I gialloblù hanno ottenuto sei punti nelle prime tre gare, ma sono chiamati, tuttavia, a rispondere alla sconfitta contro il Sassuolo, ottenuta nell’ultima gara disputata; Bologna, a quota quattro, vuole continuare a far bene dopo il pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus e la vittoria casalinga contro il Cagliari. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport (251), Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta.