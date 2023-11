Verona-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Pronto il ritorno di Lazovic in mezzo al campo accanto a Folorunsho e Duda. Sulle fasce spazio a Terraciano e Doig. Difesa a tre con Amione, Hien e Magnani, davanti a Montipò. Fuori Kaba nel Lecce, dentro Gonzalez a centrocampo con Blin e Rafia. In avanti, ancora out Almqvist, titolari Strefezza e Banda, insidiati da Sansone, ai lati di Krstovic.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-5-2): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Lazovic, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.