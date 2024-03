Verona-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver vinto anche al ritorno con lo Slavia Praga, il Milan sarà ospite al Bentegodi per la sfida col Verona. I rossoneri dovranno essere bravi a restare concentrati perché trova una delle squadre più in forma tra quelle in lotta per non retrocedere. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 17 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli