Verona e Monza contro, al Bentegodi, nella sfida delle 12.30. Quattro le sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia, per i gialloblù, chiamati al riscatto contro la formazione di Palladino, assente dall’appuntamento con i tre punti da due giornate, reduce dal pareggio interno contro l’Udinese. L’ultimo precedente a Verona, risalente a marzo 2023, è terminato 1-1 con reti di Verdi, per i veneti, e Sensi, per i brianzoli. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). In streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: