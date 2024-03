Verso Inter-Genoa, Inzaghi recupera tre pedine fondamentali

Buone notizie per Inzaghi in vista del Genoa

Come previsto, ieri hanno preso parte all’allenamento in gruppo sia Frattesi che Acerbi. Dopo Thuram, si tratta di due recuperi molto importanti per Inzaghi.

Inter, tre recuperi in vista del Genoa

L’attaccante dell’Inter, Thuram è certo di giocare almeno alcuni minuti contro il Genoa, ma lo status degli altri due giocatori dovrà essere valutato. Come spiega il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio e probabilmente verrà sostituito da Kristjan Asllani, che è stato fondamentale per il centrocampo dell‘Inter. A partita in corso Buchanan sarà impiegato sulla fascia sinistra, con Dumfries a destra.