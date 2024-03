L'Inter è chiamata a reagire in campionato dopo la delusione di Madrid. I nerazzurri si ritroveranno il Napoli di Calzona a San Siro. Ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi per contrastare i partenopei.

Big match per l’Inter dopo la delusione Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il Napoli nella ventinovesima giornata di Serie A. Match previsto per domenica alle 20.45 a San Siro.

Verso Inter-Napoli, le possibili scelte di Inzaghi

Non importano delusione, rabbia e stanchezza dopo il ko di Madrid, l’Inter è già proiettata sul big match di campionato: il Napoli. Nel mirino c’è di strappare via i tre punti alla formazione di Calzona.

Pile, soprattutto quelle mentali, scariche per i nerazzurri. La qualificazione, sfuggita dalle mani nei minuti finali, non è qualcosa che si dimentica facilmente. Ma adesso c’è il campionato da portare al termine.

Contro gli azzurri i confermati certi dovrebbero essere Dimarco, Thuram e Lautaro. Gran fermento Frattesi, che potrebbe far tirare il fiato a Mkhitaryan ed entrare dal primo minuto. Anche Bisseck sogna di essere titolare, ma Inzaghi terrà fuori Pavard? Vedremo. Intanto a centro della difesa ritorna riecco Acerbi, a destra rivediamo Darmian.

Da valutare le condizioni di Carlos Augusto, che ha saltato la sfida di Champions League per l’elongazione al soleo, ma considerando la sosta imminente, difficilmente verranno corsi rischi inutili.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.