Verso Lazio-Bayern, Verón ci crede: “Nulla è impossibile. Vedo Immobile e Felipe Anderson protagonisti”

Stasera la Lazio gioca una di quelle partite che valgono una stagione. Nell’andata degli ottavi di Champions League affronta in casa il Bayern Monaco. La Gazzetta dello Sport ha parlato con Juan Sebastiá Verón, ex centrocampista di Lazio e Inter, che inizia dicendo: “Se non avessi 49 anni, non mi tirerei indietro“. Sulla difficoltà della partita afferma: “Sono d’accordo sul fatto che serva un’impresa, perché i tedeschi sono superiori. Però il calcio mi ha insegnato che nulla è impossibile. Se affrontano i tedeschi con la determinazione di un gruppo solido, pronto ad aiutarsi in ogni circostanza, allora può farcela. La mia Lazio non avrebbe avuto paura di questo Bayern“.

Verón: “Importante tenere aperta la sfida. Immobile e Anderson protagonisti”

Quando gli viene chiesto un pronostico, Verón dribbla la domanda: “Non mi piace fare previsioni, ma sarebbe un grande risultato se la Lazio riuscisse a tenere aperta la sfida in vista della gara di ritorno. Immobile e Felipe Anderson possono fare la differenza. Se la Lazio vince, sentirete un urlo di gioia provenire dall’Argentina. Io sarò sempre vicino alla Lazio“.