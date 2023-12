Lazio e Inter si preparano alla sfida di domenica sera, un altro capitolo di questa rivalità che nel corso degli anni ci ha regalato tantissimi incontri indimenticabili e pieni di emozioni.

Sarà infatti il 183esimo incontro tra le due compagini, con la Lazio che ha ottenuto 48 vittorie contro le 75 dell’Inter, nonostante i numeri a favore dei nerazzurri, questo incontro nel corso della storia ha regalato momenti memorabili ai biancocelesti, come la vittoria per 4-1 nel 1995, uno dei risultati più larghi tra gli incontri di queste due squadre.

Olimpico fortino Lazio | L’ultima sconfitta nel 2018

L’ultima sconfitta per la Lazio in casa contro l’Inter risale al 29 ottobre 2018, quando i nerazzurri trionfarono per 0-3 con una doppietta di Icardi. Dopo quella partita i biancocelesti hanno inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi, con un pareggio e tre vittorie, l’ultima arrivata nella scorsa stagione per 3-1 con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro.

Come arrivano le due squadre

Negativo il momento della squadra di Maurizio Sarri proveniente dalla sconfitta, seppur ininfluente, a Madrid contro l’Atletico, e dal pareggio esterno rimediato a Verona contro l’Hellas. Lazio dunque alla ricerca di una vittoria che invertirebbe questo trend e darebbe un grande sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni.

Diversa la situazione dei ragazzi di Inzaghi, che in campionato arrivano dopo la roboante vittoria in casa per 4-0 contro l’Udinese e dalla grande vittoria esterna al Maradona contro il Napoli per 0-3, piccolo passo falso in settimana contro la Real Sociedad con uno 0-0 che ha negato il primo posto nel girone ai nerazzurri.

Sebbene le statistiche forniscono un quadro generale, il calcio è imprevedibile. Tutto è pronto per un nuovo scontro che potrebbe ribaltare le tendenze di una stagione e garantire una partita emozionante.