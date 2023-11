Francesco Camarda, giovanissimo prodigio della Primavera del Milan, potrebbe fare il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina.La squadra di Stefano Pioli è alle prese con notevoli problemi riguardanti il reparto offensivo, con la squalifica di Giroud e l’infortunio di Okafor. Contro la viola Pioli dovrà ricorrere quindi ad un tridente forzato che vedrà come prima punta Luka Jovic. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, i rossoneri hanno chiesto alla FIGC una deroga, già approvata, per portare in panchina a San Siro proprio il classe 2008.

Camarda potrebbe diventare il più giovane in A

Francesco Camarda non ha ancora compiuto 16 anni e, per questo motivo, non potrebbe calpestare l’erba di San Siro ma la deroga gli permetterà, nel caso entrasse a partita in corso, di diventare il più giovane esordiente della Serie A superando Wisdom Amey (15 anni e 274 giorni). Tutto dipenderà da Pioli e dall’andamento dello sfida contro la Fiorentina.