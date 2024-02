Verso Milan-Rennes, le ultime sulla probabile formazione rossonera

Pioli verso il 4-3-3 piuttosto che il classico 4-2-3-1 in vista del Rennes

Il Milan si prepara per la sfida di domani sera al Rennes alle ore 21 a San Siro, valevole per i playoff di andata di europa league. Competizione che la squadra di Pioli si è guadagnata grazie all’accesso come terza nella fase a gironi di champions league.

Verso Milan-Rennes, Musah con Reijnders a centrocampo

Torna Musah titolare che dovrebbe essere affiancato da un centrocampo a 2 con Reijnders, più avanti sulla trequarti ci sarà Loftus-Cheek. Lo statunitense è in vantaggio nel ballottaggio con Adli, ma avendo tante partite ravvicinate nelle prossime settimane tra campionato e coppa, sarà importante usufruire di rotazioni e coinvolgere tutto il gruppo in vista di un tour de force che vedrà il Milan giocare 5 partite in 15 giorni.