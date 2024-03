Verso Milan-Roma, derby italiano in coppa | Pressioni differenti per le due squadre

Ancora una volta, come l’anno scorso, il sorteggio europeo ha deciso per un derby italiano. L’anno scorso il Milan ne affrontò due di fila, in Champions League, pescando prima il Napoli campione d’Italia ai quarti di finale e poi l’Inter in semifinale, in un ‘doppio’ derby che ancora scotta e parecchio dalle parti di Milanello. I rossoneri sono stati infatti eliminati dai cugini, che sono poi andati a giocarsi la finale contro il Manchester City.

Per la Roma invece il precedente più vicino di un derby italiano in Europa League risale alla stagione 2014/2015, anno in cui agli ottavi di finale fronteggiò la Fiorentina. Ricordo amaro per i giallorossi, che dopo aver pareggiato per 1-1 nella gara di andata a Firenze furono surclassati da una Fiorentina corsara che si impose all’Olimpico col secco risultato di 0-3.

Milan, vincere per salvare la stagione | La Roma per ripetere l’impresa

Insomma gli ultimi precedenti nei derby italiani in Europa sono tutt’altro che positivi per le due squadre, che quest’anno però sono due tra le principali favorite per la vittoria finale nel torneo. Il Milan, che in Europa League ci ha giocato poco e non l’ha mai vinta, ambisce ad aggiungere questo trofeo alla sua importantissima bacheca, in un anno in cui la squadra era stata preparata per lottare per la Champions. La Roma, che da qualche anno a questa parte ha completamente invertito il proprio trend europeo, per dare continuità alle due finali consecutive sotto la gestione Mourinho e provare a giocarsi per il terzo anno di fila una coppa europea.

Insomma, la sfida sorteggiata dall’urna di Nyon metterà a confronto due squadre ambiziose per storia e per esperienza europea, e per entrambe probabilmente il sorteggio ha scelto l’avversaria più difficile. L’unica differenza tra le due compagini è l’aspettativa intorno al match e al percorso; se la Roma infatti è invischiata nella lotta Champions in campionato e, come detto, arriva da due percorsi europei gloriosi e storici, il Milan vede nell’Europa League l’unica possibilità per salvare la stagione dalle critiche che l’ambiente continua a rivolgere a squadra e allenatore, a mio avviso ingiustificate visti i risultati ottenuti sotto la sua gestione tecnica, ma che probabilmente risentono ancora proprie delle scorie dell’ultima stracittadina europea persa lo scorso anno.

Dunque pressioni differenti da una parte e dall’altra, e questo fattore potrebbe essere vantaggioso per la Roma di Daniele De Rossi, che ha l’unico compito di giocarsela a viso aperto e alla pari. Il Milan resta comunque favorito, come ci è suggerito dalla stagione e dalla classifica, ma sa che la partita di andata in casa potrebbe risultare decisiva: andare a giocarsi il ritorno nell’inferno dell’Olimpico con il risultato ancora aperto o addirittura in bilico potrebbe rivelarsi dannoso per la squadra di Pioli, e il mister questo lo sa.