Verso Milan-Slavia, questa la designazione arbitrale | I precedenti con le italiane

Il Milan scenderà in campo Giovedì alle 21:00 a San Siro per proseguire il suo cammino in Europa League, che è l’obiettivo principale della squadra di Pioli nel finale di stagione. Agli ottavi l’avversario è lo Slavia Praga, che nei gironi ha affrontato la Roma e l’ha preceduta in classifica. L’arbitro scelto per dirigere la gara è il turco Halil Umut Meler, mentre gli assistenti saranno Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Designato come Quarto uomo Arda Kardesler, e al VAR Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.

Il precedente con la Lazio e l’aggressione subita in Turchia

Si tratta di un arbitro di 37 anni, che dal 2018/2019 si è affacciato alle competizioni internazionali. Ha arbitrato Lazio, Napoli e Juventus, con un bilancio complessivo di tre vittorie e una sconfitta per le italiane. A dicembre si è parlato molto di lui poiché è stato aggredito dal presidente dell’Ankaragucu dopo una partita del campionato turco, riportando un trauma cranico.