Verona-Napoli sarà il match che darà ufficialmente il via alla giornata numero 9 di Serie A. Per i supporter azzurri sarà dunque tempo e modo per dimenticare quanto successo tra Garcia, Conte e De Laurentiis durante la pausa per cercare di ritrovare la vittoria sull’ostico campo del Bentegodi. Dopo due vittorie nelle prime due partite di questo campionato, il Verona, ha guadagnato solo due punti nelle successive sei gare, restando a secco di gol ben quattro volte. E’ previsto il tutto esaurito da parte dei veronesi, perciò sarà ancora più complicato per gli uomini di Garcia.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia