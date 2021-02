Grande vittoria e primo posto nel girone conquistato con una partita d’anticipo per la Trentino Itas nel match del 9 febbraio della bolla di Pool E di Champions League contro il Novosibirsk.

Lokomotiv Novosibirsk-Trentino Itas 0-3



In Germania, nella prima gara della bolla che chiuderà la Pool E, i gialloblù hanno superato i russi del Lokomotiv Novosibirsk per 3-0, garantendosi matematicamente il primo posto del raggruppamento e con esso anche la qualificazione ai quarti di finale della competizione.



Il Novosibirsk, sopraffatto dalla prestazione dell’Itas, non è praticamente mai riuscito a ribattere colpo sul colpo e ha trovato solo un buon momento, nella parte centrale del secondo periodo, prima di soccombere definitivamente agli avversari.



A guidare la Trentino Itas verso una vittoria mai in discussione il solito Nimir Abdel-Aziz, autore di 17 punti con il 70% in attacco e tre ace personali che lo hanno eletto senza alcun dubbio l’mvp del match. Bene anche i centrali serbi Lisinac (8 palloni vincenti con tre muri e il 71% in primo tempo) e Podrascanin (7, con un block e l’86%).

Per la Trentino Itas sarà comunque importante vincere anche la gara di mercoledì contro i cechi del Karlovarsko, in modo da rientrare nel lotto delle migliori quattro prime classificate della Main Phase ed arrivare al sorteggio dei quarti di finale del 12 febbraio in qualità di testa di serie.



La cronaca del match



Già dall’avvio del match i gialloblù sono convincenti; dopo l’iniziale 6-6, Trento scappa via con le ricostruite di Lucarelli, Lisinac e Nimir (10-6). Il Lokomotiv perde lucidità anche dopo il cambio in regia (dentro Voropaev) e subisce l’ulteriore allungo degli avversari a causa di troppi errori diretti (14-8). Nella seconda parte del set l’ace di Kooy porta a +7 i trentini (18-11); il Novosirbirsk prova a risalire con Kurkaev ed il neoentrato Rodichev (per Savin), portandosi a meno quattro (21-17). La squadra di Lorenzetti chiude il primo set (25-19).

Il copione non varia nel secondo parziale; la Trentino Itas prende subito in mano il pallino del gioco con Lisinac e Nimir ma anche con le battute di Lucarelli, che producono subito un ampio strappo (6-3). Dopo il time out di Kostantinov ci pensa l’opposto olandese a mettere altro terreno fra sé e gli avversari (9-4); i russi non ci stanno, reagiscono con Luburic (11-9) ma poi subiscono un nuovo pesante break (15-10), propiziato dal muro di Kooy proprio sull’opposto serbo. I gialloblù non si fanno più rimontare ed in assoluta tranquillità chiudono il conto già sul 25-20.

La Trentino Itas resta determinata ed incisiva al servizio anche nel terzo set; Il match si chiude già sul 25-15 con l’ace conclusivo del neoentrato Cortesia. Vittoria netta e pass per i quarti di finale brillantemente staccato.



Tabellini



Lokomotiv Novosibirsk-Trentino Itas 0-3

(19-25, 20-25, 15-25)



LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: Lyzik 3, Luburic 13, Savin 3, Kurkaev 4, Abaev 1, Ivovic 10, Martynyuk (L); Voropaev, Rodichev 2, Golubev (L), Shcherbinin. N.e. Tkachev, Kruglov e Komarov. All. Plamen Kostantinov.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 7, Giannelli 3, Lucarelli 7, Lisinac 8, Nimir 17, Kooy 9, Rossini (L); Michieletto, Cortesia 1. N.e. Argenta, Sperotto, Sosa Sierra, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Sikanjic di Vaduz (Liechtenstein)