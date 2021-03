L’Allianz Powervolley Milano conquista l’accesso ai quarti di finale playoff scudetto vincendo il match contro Verona. In gara 3 del turno preliminare la formazione meneghina raggiunge il secondo obiettivo stagionale, dopo soli 3 giorni dalla conquista della finale di CEV Challenge Cup, e accede al tabellone playoff.

Il match: Milano vs Verona



Il match con Verona si chiude per 3-0 e la formazione di coach Piazza può raggiungere Perugia, Civitanova, Trento, Monza, Vibo, Piacenza e Modena tra le prime otto della stagione – Milano affronterà nei quarti di finale Perugia (al via gara 1 il 10 marzo in Umbria)

Non sono mancante le difficoltà, come dimostra il clamoroso recupero nel secondo (dall’11-16 al 25-23) e nel terzo set (sotto 4-11), ma come d’altronde non erano mancate nei primi due match, ma la squadra guidata da coach Piazza ha saputo trovare le giuste contromosse alle tattiche di Verona, che ha giocato al meglio delle proprie forze.

Il commento di Nicola Pesaresi

Meritato MVP del match è Nicola Pesaresi, autore di una prestazione maiuscola in seconda linea, la gioia della qualificazione è racchiusa nel commento a caldo a fine gara: “È stata una partita da dentro-fuori e si è visto. Le emozioni sono una parte importante e abbiamo provato a metterle in campo. Non siamo stati continui tutta la partita ma l’importante è vincere e l’abbiamo fatto. A tratti non abbiamo giocato bene, ma siamo stati sempre lì, un punto alla volta, sia quando eravamo in vantaggio sia quando eravamo sotto. Nel secondo e nel terzo set siamo partiti male ma la dimostrazione è proprio che si poteva recuperare pensando una palla alla volta. Siamo passati ai quarti e siamo felici.”

Conclude Pesaresi: “Adesso festeggiamo questo passaggio ai playoff, ce li godiamo e sappiamo che affronteremo una grande squadra come Perugia, ma pensiamo una partita alla volta: ce la giochiamo, divertendoci”.



Il tabellino



ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – NBV VERONA: 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 32-30)

Allianz Powervolley Milano: Basic 0, Kozamernik 7, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 7, Weber 0, Patry 14, Piano 2, Mosca 3, Ishikawa 13, Urnaut 11, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Meschiari. All. Roberto Piazza.

NBV Verona: Kaziyski 14, Magalini 1, Caneschi 3, Aguenier 3, Zingel 0, Jensen 14, Spirito 4, Jaeschke 6, Bonami (L). N.e.: Peslac, Asparuhov, Zanotti, Donati. All. Rado Stoytchev.

NOTE

Durata set: 24’, 36’, 32’. Durata totale: 1h e 32’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 11, attacco 48%, 48% (24% perfette) in ricezione.

NBV Verona: battute vincenti 4, battute sbagliate 12, muri 6, attacco 38%, 55% (28% perfette) in ricezione.

Arbitri: Piana – Santi. Terzo arbitro: Rusconi.

Impianto: Allianz Cloud di Milano

MVP: Pesaresi