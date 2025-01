Zortea risponde a Morata (1-1) | Il Milan sbatte sul Cagliari

San Siro fa da sfondo alla sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 20a giornata di Serie A. Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, i rossoneri cercano di rilanciarsi in campionato per avvicinarsi alla zona Champions League. La sfida casalinga contro i sardi rappresenta un’opportunità importante ma gli ospiti, attualmente in lotta per non retrocedere, hanno un disperato bisogno di punti.

Milan – Cagliari, primo stop per Conceicao. Succede tutto nella ripresa

Nella prima frazione gli uomini di Conceicao tiene molto palla, creando diverse potenziali occasioni, senza però trovare la via della rete. Sardi vicini al gol nel finale con Felici che però viene fermato da un monumentale Maignan. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Ripresa che segue lo stesso canovaccio del primo tempo e al 50′ il Milan concretizza la sua superiorità: cross di Theo Hernandez dalla sinistra sul quale arriva Pulisic che con un destro al volo colpisce il palo, sulla respinta arriva Morata e fa 1-0. Reazione immediata dei rossoblù che dopo appena 5′ rimettono in piedi la gara grazie ad un destro da fuori di Zortea che, complice l’errore di Maignan, fa 1-1. Dopo il pareggio, fatta eccezione per una grande chance per Pulisic, sono poche le emozioni con i padroni di casa che presidiano la metà campo avversaria senza però riuscire a trovare spazi. Pareggio all’esordio in Serie A per Conceicao sulla panchina rossonera. Risultato finale che di fatto accontenta solamente i sardi che escono imbattuti dal Meazza, conquistando un punto fondamentale in ottica salvezza.

Milan-Cagliari, il tabellino

1-1

Reti: 50′ Morata (M); 55′ Zortea (C)

Ammoniti: 41′ Felici (C);

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria(62′ Jimenez), Tomori, Thiaw, Hernández; Musah(62′ Abraham), Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão(87′ Omoregbe); Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Omoregbe. Allenatore: Conceição.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino(77′ Wieteska), Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou(81′ Marin), Felici(81′ Augello); Viola(64′ Deiola); Piccoli. A disposizione: Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Nicola.