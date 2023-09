Venezia-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

Riparte la Serie B: il Venezia sfida lo Spezia allo stadio Pier Luigi Penzo, casa dei lagunari. Buona partenza per gli arancioneroverdi che, nelle quattro gare disputate, hanno ottenuto due vittorie, contro Como e Sampdoria, e due pareggi, co Cosenza e Cittadella, piazzandosi al quarto posto in classifica, a quota 8. Brutto avvio, invece, per i liguri guidati da Alvini, che hanno portato a casa un solo punto in tre gare (pareggio in trasferta con il Südtirol, sconfitte con Catanzaro e Como), chiamati al riscatto nella trasferta veneta di questa sera. L’incontro, in programma alle 20.30, sarà visibile, in diretta tv, su Sky, e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

VENEZIA(4-3-1-2): Joronen, Candela, Idzes, Sverko, Zampano, Ellertsson, Tessman, Busio, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Reca, Bandinelli, S. Esposito, Zurkowsky, Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.