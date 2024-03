Acerbi e la frase urlata a Juan Jesus: “Ti faccio nero” | La versione del difensore

La versione di Acerbi, “sei ne**o” ma “ti faccio nero”

Ieri l’incontro tra Francesco Acerbi e i dirigenti dell’Inter, come riporta la rosea il difensore avrebbe espresso la sua versione personale, niente insulto razzista ma semplice incomprensione secondo il calciatore nerazzurro. Come riporta la gazzetta dello sport “Acerbi avrebbe spiegato i motivi del fraintendimento (così lo stesso si era espresso al rientro da Coverciano lunedì) da parte di Juan Jesus. Nella sua versione dei fatti, la frase pronunciata non sarebbe stata “sei ne**o” ma “ti faccio nero”. Un crinale molto scivoloso. Materiale dunque per il lavoro della Procura che nelle prossime 48 ore dovrà provare a fare chiarezza in una situazione sempre più ingarbugliata che, al di là della possibile squalifica (se confermate le offese razziste almeno 10 giornate) rischia di chiudere anticipatamente la carriera in nerazzurro di Acerbi”.